YouTubeチャンネル「マニアック天気」で、気象予報士・松浦悠真さんが最新の台風情報を詳しく解説した。動画『【台風22号】暴風・高波の特別警報発表の可能性 大雨も厳重警戒 立て続けに台風23号も接近か』では、非常に強い台風22号が日本の南を北上し、「伊豆諸島では特別警報級の暴風や高波となる恐れがある」と強調。「これまでに経験したことのないような暴風が吹き荒れる恐れがありますので、早めの対策をお願いします」と視