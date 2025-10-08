今永昇太 PHOTO:Getty Images ナショナルリーグ・ディビジョン（地区）シリーズ（NLDS）第2戦 ブリュワーズ対カブスの試合が現地6日に行われ、カブスがブリュワーズに3対7で敗れてシリーズ2連敗。 カブスはブリュワーズに連勝を許して、シリーズ突破に王手をかけられ崖っぷちに追い込まれた。 ポストシーズン初先発の今永昇太投手（32）は2回2/3を5安打2本塁打4失点と崩れ、シ