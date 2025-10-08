アジア株香港株大幅安、米積極利下げ観測後退NY連銀インフレ期待5カ月ぶり高水準 東京時間11:01現在 香港ハンセン指数 26534.14（-423.63-1.57%） 中国上海総合指数 3882.78（休場） 台湾加権指数 26914.62（-297.33-1.09%） 韓国総合株価指数 3549.21（休場） 豪ＡＳＸ２００指数 8946.20（-10.60-0.12%） アジア株は軒並み下落。中国市場はあす取引を再開、韓国市場は9日まで休場。