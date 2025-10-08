Amazonにてプライム感謝祭が10月10日23時59分まで実施中。Nintendo Switch 2で使えるmicroSD Expressもセール対象となっており、Nextorageの128GBが通常7,480円のところ47％ OFFの3,980円、256GBが通常9,980円のところ37％ OFFの6,280円、512GBが通常17,980円のところ15％ OFFの15,283円で販売されている。 ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご