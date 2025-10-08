フリーキャスターの永島優美が、プリマハムのアンバサダーに起用された。お歳暮の季節に上質な贈り物を提案していく。【写真】ボリュームやばい！まじで美味そう…プリマハムが用意したお歳暮起用された永島は「この度、プリマハムさんのアンバサダーを務めさせていただくことになりました、永島優美です。感謝の気持ちを届ける、お歳暮という大切な贈り物に関われることを大変光栄に思います。「ありがとうを、贈りたい」１人