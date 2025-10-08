SnowManの佐久間大介（33）が8日、都内でヘアケアブランド「＆beHAIR」新商品・新CM発表会に出席した。ブランドのプロデューサーの河北裕介氏からピンク色の次にしたい髪色を聞かれ、「ハイトーンをずっとやっている。お芝居の仕事で髪の毛を染めたりするんですけど、黒い髪にアクセントでどこか一色入っているようなものをやってみたい」と意欲を見せた。最近はインナーカラーをしていたが、この日に向けて全体をピンク