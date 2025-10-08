送検されるグエン・ビン・ズゥン容疑者＝8日午前、横浜・神奈川署神奈川、富山、岐阜の3県警合同捜査本部は8日までに、偽造した身分証で金融機関の口座を不正に開設するなどしたとして、有印公文書偽造・同行使と詐欺などの疑いで、ベトナム国籍のグエン・ビン・ズゥン容疑者（36）＝埼玉県蕨市＝ら男女6人を逮捕した。ズゥン容疑者を指示役とするグループで、オンラインなど非対面で本人確認する開設手続きを悪用したとみて捜査