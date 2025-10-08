サイバー攻撃によるシステム障害が続いているアサヒグループホールディングスについて、「Qilin」を名乗るハッカー集団が犯行声明を出したことがわかりました。【映像】アサヒGHDへのサイバー攻撃 ハッカー集団が犯行声明ロイター通信によりますと、「Qilin」は7日、Webサイト上でアサヒグループホールディングスの内部文書とする29枚の画像を公開し、約27GBのデータに相当する9300件以上のファイルを盗んだと主張しました。ロ