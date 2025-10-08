実業家の前澤友作さんの写真が掲載されたウェブサイトにアクセスしたことがきっかけで、秋田市に住む50代の女性が現金1,200万円をだまし取られる被害に遭いました。秋田東警察署の調べによりますと、秋田市に住む50代の女性は今年7月ごろ、実業家の前澤友作さんの写真が掲載され「株を配る」と記載されたウェブサイトを見つけアクセスしました。すると、無料通話アプリ LINEで前澤友作さんを名乗る相手とつながり、やりとりを始め