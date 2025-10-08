金ＥＴＦが軒並み高。ＳＰＤＲゴールド・シェアが３日続伸し上場来高値を更新したほか、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ金価格連動型上場投信、純金上場信託（現物国内保管型）が上昇している。７日のニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物相場は、１２月限が前日比２８．１ドル高の１トロイオンス＝４００４．４ドルに上昇。一時４０１４．６ドルまで買われ、初の４０００ドル台に上昇した。米国の追加利下げ