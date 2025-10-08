きのう（7日）午後6時ごろ、岡山県真庭市美甘で歩行者の91歳の女性がトラックにはねられ死亡しました。 【写真を見る】真庭市の国道で歩行者の女性（91）がトラックにはねられ死亡片側1車線の緩やかなカーブ【岡山】 きのう（７日）午後6時ごろ、真庭市美甘の国道181号を歩いて横断していた、近くに住む河内節子さん（91）がトラックにはねられました。河内さんは全身を強く打ち病院に救急搬送されましたが、その後死亡