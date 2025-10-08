「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午前１１時現在で、ＺｅｎｍｕＴｅｃｈが「買い予想数上昇」で３位となっている。 この日の東京株式市場でゼンムテックは続急騰。セグエグループは７日、傘下のジェイズ・コミュニケーションが次世代ファイル共有システム「ＲｅｖｏＷｏｒｋｓＺＥＮＭＵ－Ｓｔｏｒａｇｅ」を来年１月から販売すると発表した。同システムにはゼンムテ