夏の終わりに咲く、鮮やかな赤い花「彼岸花」。その独特な姿はどこか神秘的でとても美しいですよね。Xでは、そんな彼岸花をめぐる“まさかの1枚”が大きな注目を集めました。一瞬、彼岸花に見えませんか?(@okaphotoartより引用)(@okaphotoartより引用)ポストしたのは、洗濯バサミでアートを制作し写真で表現する「洗濯バサミフォトグラファー・岡本なう(@okaphotoart)」さん。「一瞬、彼岸花に見えませんか?」と問いかけ、1枚の写