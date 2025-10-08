【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SKY-HIとBE:FIRSTが、10月10日8時15分から放送のNHK『あさイチ』に出演することが決定した。 ■SKY-HIの親友が語る素顔とは…？ 「プレミアムトーク」に登場するSKY-HIは、ラッパー、作詞作曲家・音楽プロデューサーにして、自ら立ち上げた会社のCEO。設立5年で人気グループを次々と生み出す原動力に迫る。 18歳でAAAの一員としてデビューし、ラ