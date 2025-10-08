8日前引けの日経平均株価は5日続伸。前日比14.41円（0.03％）高の4万7965.29円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1006、値下がりは535、変わらずは72と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはフジクラ で、日経平均を21.72円押し上げ。次いでアドテスト が21.55円、第一三共 が15.25円、リクルート が13.84円、コナミＧ が12.12円と続いた。 マ