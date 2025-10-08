8日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数838、値下がり銘柄数485と、値上がりが優勢だった。 個別ではオーネックスがストップ高。日本アジア投資は一時ストップ高と値を飛ばした。カネコ種苗、日本電技、日本ドライケミカル、テクノ菱和、鳥越製粉など26銘柄は年初来高値を更新。プロパスト、ネクストウェア、助川電気工業、ニッポンインシュア、イーソルは値上がり率上位に買われた。 一