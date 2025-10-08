8日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数333、値下がり銘柄数231と、値上がりが優勢だった。 個別ではデリバリーコンサルティングがストップ高。ｎｏｔｅは一時ストップ高と値を飛ばした。技術承継機構、エクサウィザーズ、ブロードエンタープライズ、リックソフト、アルーなど7銘柄は年初来高値を更新。ＺｅｎｍｕＴｅｃｈ、ＡＣＳＬ、ティアンドエスグループ、フィӦ