8日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 79129 -43.6 39760 ２. 日経Ｄインバ 11137 -21.66670 ３. 日経ベア２8936 -16.2 163.7 ４. 純金信託7419-6.6 19485