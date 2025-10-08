Hey! Say! JUMPが、11月26日にニューアルバム『S say』（読み：エッセイ）をリリースすることを発表した。前作『H⁺（読み：エイチ）』から約1年ぶり、12枚⽬のオリジナルアルバムとなる今作。収録楽曲にはサブスクやSNSでも話題を呼んだ「encore」、配信シングルであるハロウィンソング「GHOST」、リード曲には今作の”S”を象徴するようなシンフォニックで⽣命⼒感じるクラシカルナンバー「Symphony」を