Nikki Azura（ニキ・アズラ）の2nd digital single「You」が世界同時配信リリースとなった。Nikki Azuraはマルチリンガルなグローバル・アーティストとして注目を集めるシンガーソングライターだが、全世界で数々のプレイリストにリストインした全編英語詞の1st single「New day」に続く今作「You」は、1番が英語詞、2番が日本語詞という構成となっており、日本とオーストラリアにルーツを持つ彼女らしさ100％の魅力を放っている。