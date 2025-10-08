「下半身がなかなか痩せない」「代謝が落ちてきた気がする」といった悩みを抱えていませんか？実は、ダイエットの成果を左右するのは筋肉の“柔軟性”。特にお尻や太ももといった大きな筋肉が硬くなると血流やリンパの流れが滞り、代謝が低下して脂肪が燃えにくくなります。そこでおすすめなのが、ねじる動きを取り入れた簡単ストレッチ。お尻と太ももをしなやかに保つことで、下半身のむくみ改善や代謝アップが叶い、痩せやすい体