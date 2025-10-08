ＴＢＳは８日、１２日に始まる日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の主題歌に玉置浩二の「ファンファーレ」が決まったことを番組ＳＮＳなどで明らかにした。同劇場枠で１９９７年に放送された「メロディ」以来２８年ぶりのＴＢＳドラマの楽曲担当になる。妻夫木聡主演の「ザ・ロイヤルファミリー」は競馬の世界を舞台に、夢を追い続ける大人たちの物語。玉置は馬産地・北海道出身で、ドラマのロケも道内で行われた。番組Ｘ（旧