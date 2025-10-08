ロック歌手は男性ばかりだった１９８０年代、シンガー・ソングライターの白井貴子（６６）は「ロックの女王」と称されて異彩を放った。白井はこのほどインタビューに応じ、１１月の大阪公演への意気込みや元タレントの島田紳助さんへの思い、東日本大震災を機に注力している社会貢献活動について語った。８０年代の芸能界で女性の活躍は主に女優、アイドル、タレントとしてだった。白井は８１年にデビュー。８４年に楽曲「Ｃ