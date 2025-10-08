美絽が主演し、池端杏慈と蒼戸虹子が共演する映画『白の花実（しろのかじつ）』より、衝撃の問いかけから始まる予告編とポスタービジュアルが解禁。さらに、作家・嶽本野ばらのコメントが到着した。【動画】衝撃の問いから始まる少女たちの物語 『白の花実』予告編本作は、“死の向こう側”を描くファントム・ファンタジー。2019年公開の『21世紀の女の子』の一篇「reborn」を監督し、中編『レイのために』や短編『木が呼んで