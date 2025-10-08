フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが、最新ショットを披露した。中村アナは日本時間８日までに自身のインスタグラムを更新。「Ｍｉｌａｎｏ生活、１ヶ月経ちましたやっと”生活”している感じになってきました」と記し、愛猫との写真などを投稿。暗かった部屋が「やっと電気屋さんに来ていただき明るくなりました」と報告した。次女が体調を崩し、体温計がないことに気づ