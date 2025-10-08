フェイエノールト上田綺世、クラブOBのファン・デル・ハーン氏が絶賛したオランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世はリーグ開幕8試合で8ゴールと破竹の勢いで得点を重ねている。昨季まで控えの立場から一転、“エールディヴィジ最高のストライカー”へと上り詰めたと現地で絶賛を浴びている。上田は今季、開幕4試合連続ゴールを記録するなどロビン・ファン・ペルシー監督の下で素晴らしいスタートを切った。直近の第8