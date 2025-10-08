千葉県内に認可保育園「キートス」を10園運営する株式会社ハイフライヤーズは、2024年度より「こども誰でも通園制度」の試行的事業を実施。制度化された2025年度現在までに、のべ873名のこどもを受け入れています。 ハイフライヤーズ 認可保育園「キートス」での「こども誰でも通園制度」導入 実施園：キートス保育園 10園 (千葉市・成田市)対象年齢：生後6か月から満3歳に達する日の前日まで利用時間：月10時間ま