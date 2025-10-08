日本食鳥協会は、国産チキンの消費拡大を目的として、「毎月8日は、すき焼き応援キャンペーン」を2025年10月8日(水)から12月31日(水)までの3ヶ月間、同協会ホームページにて開催いたします。期間中、毎月抽選で100名様に「鶏すきのたれセット」がプレゼントされます。 日本食鳥協会「毎月8日は、すき焼き応援キャンペーン」  開催期間：2025年10月8日(水)〜12月31日(水)賞品：鶏すきのたれセット当選人数：毎月100