スーパーエキセントリックシアターは、劇団スーパー・エキセントリック・シアター(SET)の第63回本公演として、ミュージカル・アクション・コメディー『地球クライシスSOS〜奇跡を起こせ！ロウジンジャーズ〜』を2025年10月23日(木)から池袋のサンシャイン劇場にて上演します。座長・三宅裕司さん演出のもと、20代から70代までの幅広い世代の劇団員が所属する老舗劇団だからこそできる、爆笑のエンターテインメント作品です。