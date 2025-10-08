ロート製薬は直営レストランの「ロートレシピ」で、カゴメと共同開発した「目から元気になれるオムライス」の提供を10日から始める。10月10日が「目の愛護デー」と「トマトの日」であることにちなんだ企画。ルテイン配合の餌で育った鶏の卵を使い、黄色が映えるオムライスに鮮やかなトマトケチャップをかけ仕上げた。ニンジンやビーツなどを使った季節のデリ3種と薬膳スープ、トマトジュースをセットにし、1日の目標量である350gの