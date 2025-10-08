大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが、8日生放送のフジテレビ系『めざましテレビ』（月〜金前5：25）に出演した。【動画】『めざまし』お天気English…「EXPO」を紹介万博閉幕（10月13日）まで残り5日。ミャクミャクは、全国ネットで貴重な生出演＆“生声”を披露して、めざましファミリーやめざましくんとかけあった。未来が見えるというミャクミャクに対し、めざましくんが「未来の僕はどうなってる？」と