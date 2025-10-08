寿がきや食品（愛知県豊明市、菅木伸一社長）は10月1日付で、100％子会社のつばめ食品（三重県桑名市）を吸収合併した。経営資源を集約し一元管理することで、サプライチェーンおよび品質管理体制を強化。より安全で安心な製品作りを目指す。つばめ食品は19年3月8日設立。即席袋麺（フライ麺）の専業OEMメーカーで、年間製造数量は6000万食。23年3月31日付で、寿がきや食品がスワローホールディングスの保有するつばめ食品の発行済