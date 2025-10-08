伊勢神宮外宮前の老舗〈伊勢せきや〉にて、毎年完売する人気商品「伊勢せきや謹製 参宮おせち絵馬重」の予約受付が開始されました。神宮の地の伝統を映し出し、年始の特別なひとときを彩る、見た目の美しさと味わいの奥深さを兼ね備えています。 伊勢せきや「伊勢せきや謹製 参宮おせち絵馬重」 予約期間：受付中〜2025年12月5日(木)まで ※限定数なくなり次第終了お届け日：2025年12月30日(火) ※冷凍便賞味期限