連合の定期大会に出席した芳野友子会長＝8日午前、東京都新宿区連合は8日、東京都内で7日に続いて定期大会を開き、芳野友子会長（59）の3期目続投となる執行部人事を承認した。物価高への対応や石破茂首相退任後の政権との向き合い方など新たな局面での難しいかじ取りが求められる。任期は2年。芳野氏はミシンメーカー「JUKI」（東京）の労働組合出身。中小製造業などの産業別労働組合（産別）「JAM」の副会長などを経て2021年