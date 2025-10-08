台風22号について気象庁は8日午前、緊急の会見を開きました。伊豆諸島にはこのあと、暴風と波浪の特別警報を発表する可能性があるとして、気象庁の立原秀一大気海洋部予報課長は、「これまでに経験したことのないような暴風、高波が起きる可能性がある。自分の命、大切な人の命を守るため、早めに身の安全の確保をお願いします」と最大級の警戒を呼びかけました。気象庁によると、台風22号はあすにかけて非常に強い勢力で伊豆諸島