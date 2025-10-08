KADOKAWAは、少女漫画『花より男子』の作者・神尾葉子による初のエッセイ集『花より漫画』(1,870円)を、2025年12月11日に発売する。現在、全国の書店やネットストアで予約を受け付けている。『花より漫画』(著:神尾葉子)累計6100万部を記録し、実写ドラマ・映画化など数々のメディアミックスでも話題を呼んだ『花より男子』。その生みの親である神尾葉子が、30年以上にわたる漫画家人生を初めて“文章”で振り返る。『花より男子』