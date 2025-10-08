7日、佐渡市和木の標高約670メートルの山中で身元不明の遺体が見つかりました。見つかった遺体は男性で目立った外傷はないということです。警察によりますと7日午前10時半、登山者から「山中に人が倒れている。反応がない」などと通報がありました。その後、警察が現場に駆け付けると、身長約175センチ・年齢70歳から80歳くらいの男性の遺体が見つかったということです。遺体が見つかったのは登山口から約500メートル