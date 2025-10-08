ターキッシュ・エアラインズは、東京/成田〜イスタンブール線を2026年3月30日から増便する。現在は1日1往復を運航しており、これに月・木・土曜の運航を追加し、週10往復を運航する。機材はボーイング787-9型機を使用する。これにより、東京/羽田・大阪/関西〜イスタンブール線のそれぞれ1日1往復を合わせ、週24往復を運航する。■ダイヤTK051東京/成田（10：25）〜イスタンブール（17：40）TK301東京/成田（21：25）〜イスタ