ノートルダム清心学園は、清心中学校・清心女子高等学校（倉敷市二子）を、2027年4月から「男女共学校」とすると発表しました。学園がきょう午前11時から会見して発表したものです。 【写真を見る】清心中学校・清心女子高等学校が2027年4月から「男女共学校」にノートルダム清心学園が発表【岡山】 この共学化は中学校・高等学校それぞれ、2027年度以降の入学生から適用されます。また、2027年度以降の校名は「清心