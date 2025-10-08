インド北部で走行中のバスが土砂崩れに巻き込まれ、少なくとも18人が死亡しました。地元メディアなどによりますと、インド北部のヒマチャルプラデシュ州で7日、走行中のバスが豪雨による土砂崩れに巻き込まれ、少なくとも18人が死亡しました。バスにはおよそ30人が乗っていたということで、重機で岩や土砂を撤去し、下敷きになった人の救助活動が行われました。子ども3人を含む4人が救助されたという情報もありますが、詳しい状況