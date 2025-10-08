北海道内は前線に向かって湿った空気が流れ込み、胆振地方を中心に未明に大雨となりました。苫小牧市などでは一時、道路が冠水するなど影響も出ています。１０月８日午前２時すぎの苫小牧市の様子です。車道が完全に冠水して川のようになっています。前線に向かって湿った空気が流れ込んだ影響で、胆振地方を中心に大雨となりました。（松田カメラマン）「歩行者もやむなく水たまりを歩いて渡っています」白老町付近では午前１時１