富士通陸上競技部は８日、男子マラソン日本記録保持者の鈴木健吾（３０）が同日付で退部、退社すると発表した。ホームページで「２０２５年１０月８日をもちまして、長距離ブロックの鈴木健吾が退部することとなりました。在籍中は温かい声援をいただきありがとうございました」とした。鈴木はホームページで「この度、７年半にわたりお世話になりました富士通陸上競技部を退部し、併せて富士通を退社することとなりました。多