書家で日展会員、読売書法会参事の楢崎華祥（ならざき・かしょう、本名・弥生＝やよい）さんが９月２９日、死去した。１０１歳だった。葬儀は近親者で済ませた。東京生まれ。尾上柴舟、杉岡華邨（かそん）に師事し、かな書家として活躍。１９９３年、皇太子妃に決まった皇后さまのお妃（きさき）教育で書道を担当し、その後も書をご進講してきた。２００５年に書業５０年記念の個展、２１年に２度目の個展を開いた。昨年、主宰