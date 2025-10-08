北海道函館市で自転車がダンプカーにはねられる事故があり、自転車の男性が病院に搬送されました。事故があったのは、函館市松陰町の交差点です。10月8日午前9時40分ごろ、通行人から「音がして振り向いたらダンプの下に自転車があった」と110番通報がありました。 この事故で、自転車の男性が意識もうろうとした状態で病院に搬送されました。警察によりますと、ダンプカーが左折したときに、自転車を巻き込んだと