「ア・リーグ・地区シリーズ、ヤンキース−ブルージェイズ」（７日、ニューヨーク）５回戦制（３戦先勝）の第３戦が行われ、０勝２敗で後がないヤンキースは、アーロン・ジャッジ外野手が「２番・右翼」で出場。３−６の四回に今年のポストシーズンシリーズ初本塁打となる同点３ランを放った。３点を追うヤンキースはこの回、１死からウェルズの三飛を相手が落球。続くグリシャムが永久を選び、１死一、二塁で主砲のジャッジ