ア・リーグの地区シリーズ、ブルージェイズとの第3戦で四回に3ランを放ったヤンキースのアーロン・ジャッジ＝7日、ニューヨーク（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグのプレーオフは7日、各地でア・リーグの地区シリーズ（5回戦制）第3戦が行われ、ヤンキースはニューヨークでブルージェイズに9―6で逆転勝ちし、1勝2敗とした。マリナーズはタイガースを8―4で下して2勝1敗とした。ナ・リーグは試合がなかった。8