１０月８日未明、札幌市西区西野の住宅街でクマの目撃がありました。付近の小学校や中学校が休校になるなど警戒が続いています。クマが目撃されたのは、札幌市西区西野４条７丁目の北１条・宮の沢通です。８日午前０時すぎ、車内から道路上にいるクマ１頭を目撃した女性が警察に通報しました。警察によりますと、クマはおよそ１メートルで、その後、北東の住宅が密集する地域の方へ歩いていったということです。（付近の住民