ヤンキースのカルロス・ロドン投手（３２）が７日（日本時間８日）、本拠地ニューヨークでブルージェイズとの地区シリーズ第３戦に先発し、３回途中６安打６失点の大乱調でＫＯされた。立ち上がりからストライクとボール球がハッキリと分かれ、初回一死無走者からシュナイダーに投じた外角高めのカットボールが「ボール」と判定されて不満顔。結局、四球で歩かせると続くゲレロに対して２ボールとカウントを悪くし、甘く入った