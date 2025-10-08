2連敗でヤンキース崖っぷちも…劇的な同点弾【MLB】ヤンキース ー ブルージェイズ（日本時間8日・ニューヨーク）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が7日（日本時間8日）、本拠地ブルージェイズとの地区シリーズ第3戦に「2番・右翼」で出場。3点を追う4回に試合を振り出しに戻す今季1号3ランを放った。2連敗で崖っぷちの中飛び出した一発。ニューヨークのファンも“手のひら返し”で称えた。3-6で迎えた4回1死一、二塁。2球