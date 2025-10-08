ガールズグループNMIXXが、質の高いアカペラで1stフルアルバムのプロモーションに乗り出した。【写真】「日本ファンはATMなのか」NMIXXが日本で大炎上来る10月13日、NMIXXは1stフルアルバム『Blue Valentine』と同名タイトル曲をリリースする。10月8日、所属事務所JYPエンターテインメントはNMIXXの公式SNSにグループの代表的ティージングコンテンツであるアカペラハイライトメドレー動画を公開した。6人のメンバーのハーモニーで